Кардиолог призвал людей с больным сердцем не водить автомобиль

Кардиолог и терапевт, кандидат медицинских наук Иван Степаненко призвал людей с серьёзными сердечно-сосудистыми болезнямии не садиться за руль.

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Эксперт посоветовал обсудить со своим врачом возможность вождения автомобиля при аритмии. В некоторых случаях делать этого нельзя.

При этом зачастую люди с болезнями сердца могут вести полноценную жизнь, в том числе водить машину, благодаря подобранной медикаментозной терапии.

«При некоторых патологиях, например при ряде пароксизмальных нарушений ритма сердца, садиться за руль нельзя категорически», — отметил Степаненко.

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