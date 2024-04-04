В Гонконге зафиксирован первый случай заражения человека вирусом герпеса обезьян

Центр охраны здоровья Министерства здравоохранения Гонконга зафиксировал первый случай заражения человека вирусом герпеса обезьян. Об этом сообщили в пресс-службе местного правительства.

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Заболевшим является 37-летний мужчина, который в конце февраля подвергся нападению примата в загородном парке Цзиньшань. После инцидента его госпитализировали в больницу, где, находясь в критическом состоянии, он проходит лечение. У пациента взяли образец спинномозговой жидкости, который подтвердил наличие вируса в организме.

В Центре охраны здоровья Гонконга подчеркнули, что у инфицированного могут проявиться симптомы гриппа, которые способны прогрессировать до заражения центральной нервной системы. Отдельно отмечается, что шанс передачи вируса от человека к человеку крайне мал, однако вероятность таких случаев сохраняется. Жителей призвали держаться подальше от диких приматов, промывать раны проточной водой и экстренно обращаться в медицинские учреждения, указано в сообщении пресс-службы.

Два случая заболевания оспой обезьян были выявлены в январе в Санкт-Петербурге у туристов, прибывших из Китая. Заболевшие были госпитализированы в медицинские учреждения. У них диагностированы характерные симптомы заболевания, но угрозы для жизни пациентов нет. «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога, аллерголога Владимира Болибока, чем опасен этот недуг.