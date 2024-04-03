Нижегородские врачи предупредили о начале сезона аллергии на пыльцу

Врачи предупредили нижегородцев, страдающих аллергией, о высоком содержании пыльцы в воздухе. Об этом сотрудник пресс-службы ННГУ Алексей Никонов сообщил в соцсетях.

По его словам, раннее и активное начало сезона пыления деревьев спровоцировала теплая погода. В настоящее время продолжается пыление ольхи, орешника и вяза. К 15 — 20 апреля запылят береза, а затем — осина и тополь.

Врачи советуют аллергикам исключить поездки на природу — в леса, деревни и парки, так как там цветение деревьев более бурное, чем в черте города. Также следует принимать антигистаминные препараты, глазные капли и назальные спреи по рекомендации аллерголога. Также необходимо придерживаться противоаллергенной диеты, исключить из рациона орехи, косточковые фрукты (особенно яблоки), морковь, петрушку и сельдерей.

Напомним, нижегородский врач рассказала, почему мужчины чаще страдают от болезней сердца.