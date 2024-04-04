Профессор хирургии честно высказался о БАДах

Людям не следует принимать препаратов, которые не существуют в природе естественным образом, заявил президент НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева академик РАН, профессор хирургии Лео Бокерия в ходе дискуссии на тему «Россия — здоровая держава» в рамках проекта «Разговоры о важном». Так он ответил на вопрос корреспондента NEWS.ru о приеме биоактивных добавок.

Не надо принимать того, что в природе естественным образом не существует, — сказал он.

Бокерия ранее заявил, что главный принцип классической медицины заключается в том, что человеку не нужно обращаться к врачу до тех пор, пока у него что-то не заболит. При этом он подчеркнул, что каждому нужно проходить полное обследование хотя бы раз в пять лет.

Тем не менее Бокерия посоветовал раз в пять лет делать компьютерную томографию, чтобы проверить все тело. Он призвал не обращаться к предсказателям и целителям, а также не советоваться с фельдшерами и медсестрами по вопросам здоровья.

Онколог Андрей Пылев ранее рассказал, что проходить углубленное обследование на предмет злокачественных новообразований следует в том случае, если пациент относится к группе риска по конкретному заболеванию. К примеру, низкодозная компьютерная томография грудной клетки необходима только для курильщиков с большим стажем.