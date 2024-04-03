Россиянке удалили 26-килограммовую опухоль

Медики Курского онкоцентра прооперировали пациентку с огромной опухолью. Женщина обратилась к врачам, когда за два месяца у нее так вырос живот, что стало сложно дышать и двигаться.

Обследование показало "объемное жидкостное образование в брюшной полости с подозрением на злокачественный характер", врачи приняли решение оперировать женщину.

Онколог Антон Панченко отметил, что операция длилась два часа. Когда она уже была начата, врачи увидели, что новообразование срослось с внутренними органами.

"Важно было не допустить разрушения капсулы опухоли и попадания ее содержимого в брюшную полость, - отметил врач. - Нам удалось справиться с этой задачей".

После операции новообразование взвесили - весы показали 26 килограммов. Теперь здоровью пациентки ничего не угрожает. Ее уже выписали из больницы.