Российская школьница захотела быстро похудеть и попала в реанимацию

В Москве 14-летняя девочка оказалась в реанимации после попытки быстро похудеть. Об этом сообщает Regnum.

По информации источника, школьницу доставили в Детскую городскую клиническую больницу №13 имени Н. Ф. Филатова 1 апреля. Медики диагностировали у несовершеннолетней отравление сильнодействующим препаратом. Пациентка рассказала, что имеет лишний вес и желала быстрее похудеть благодаря таблеткам до начала пляжного сезона.

О поступлении в больницу девочки врачи сообщили в отдел по делам несовершеннолетних. Выяснилось, что подросток увлекается косплеем и регулярно перевоплощается в любимых персонажей аниме. Девочка также регулярно спрашивала у подписчиков в соцсетях, заметили ли они ее изменения в весе.

В ближайшее время инспекторы ПНД проведут работу с родителями школьницы и выяснят, почему она предпочла столь опасный способ похудения.

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