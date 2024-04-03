От деменции защищают контроль гипертонии, интересная жизнь и богатая полезными жирами пища. Об этом в эфире программы «О самом главном» рассказал Александр Мясников, сообщает smotrim.ru.

В рацион следует добавить полиненасыщенные жирные кислоты из морской рыбы — мощный продукт для лечения и профилактики деменции, рассказал врач. Также важно контролировать давление, поскольку гипертония признана важнейшим фактором риска сосудистой деменции.

«Неконтролируемое давление, как оказалось, опередило все факторы риска развития деменции, потому что микрососудистые изменения головного мозга стоят на первом месте, опережая Альцгеймер и другие дегенеративные болезни», — подчеркнул Мясников.

Не помешает и «интересоваться жизнью»: ходить в театр, читать книги, следить за политическими событиями. Эти занятия врач считает полезнее кроссвордов или занятий иностранным языком.

До этого ученые выяснили, что сильный стресс в детстве или молодости повышает риск деменции у пожилых людей. У женщин стресс способствует атрофии мозга, у мужчин — накоплению токсичных белков в мозге. Для переживших стресс методы профилактики деменции могут быть особенно важны.