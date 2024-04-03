Калининградские нейрохирурги провели годовалому малышу уникальную операцию

В Калининграде детские нейрохирурги провели уникальную операцию годовалому малышу, используя методику, ранее не применявшуюся в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Мальчик страдал от преждевременного заращения лобного шва. Ему провели пластику костей свода черепа и глазных орбит.

«Как пояснил врач-нейрохирург Сергей Макаров, выполнивший хирургические манипуляции, при такой генетической патологии лобные доли у ребёнка не расширяются, кости черепа растут неправильно, не развиваются надбровные дуги, зажат мозг. По статистике, дети с такой деформацией появляются на свет в соотношении один на 10 тысяч новорождённых. Если не провести своевременное хирургическое вмешательство, в дальнейшем возникает угроза полноценному умственному развитию ребёнка», — говорится в сообщении.

Перед операцией малышу провели компьютерную томографию для точного определения параметров костей и выбора оптимальной стратегии вмешательства. Всего операция заняла пять часов. Пациент постепенно выздоравливает, и в ближайшее время его выпишут из больницы.

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