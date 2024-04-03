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Назван малоизвестный признак рака кишечника

Онколог Майкл Чиккини предупредил, что одно изменение формы стула может указывать на развитие колоректального рака. Малоизвестный симптом опасного заболевания он назвал HuffPost.

Назван малоизвестный признак рака кишечника
© Unsplash

Чиккини указал: если толщина испражнений уменьшилась до объема карандаша, это является тревожным сигналом.

«Как правило, это происходит, если опухоли присутствуют в конце толстой кишки или если они выстилают всю внутреннюю часть толстой кишки и сужают пространство через которое проходит стул», — объяснил Чеккини.

Онколог отметил, что немногие знают о названом им симптоме, но его появление свидетельствует о необходимости срочно посетить врача. Он добавил, что более распространенными признаками рака кишечника являются кровь в стуле и боль в животе, часто заболевание протекает незаметно.

Для того, чтобы на ранней стадии выявить заболевание, Чеккини призвал после 45 лет регулярно проходить медицинские осмотры. Также следует быть более внимательными к здоровью тем, у кого есть хронические заболевания кишечника или в семейной истории были случаи онкологических болезней, считает врач.

Ранее генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии Олег Кит рассказал, что выявленный на ранних стадиях рак кишечника излечим в 90 процентах случаев. По его словам, сложность заключается в том, что болезнь протекает незаметно и пациенты поздно обращаются к врачам.

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