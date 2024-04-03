«Диабет и некоторые виды рака»: врач рассказала, чем опасно ожирение

Ожирение является серьезным заболеванием, которое может привести к различным осложнениям. Об этом в интервью MIR24.TV рассказала главный врач клинической больницы им. Виноградова, заслуженный врач России, профессор Ольга Шарапова.

«Избыточный вес – проблема, которая затрагивает все больше людей во всем мире, – говорит эксперт. – В России ситуация также вызывает беспокойство: согласно данным Минздрава России, более 60% населения страны страдают от избыточного веса. Из них 20% имеют диагноз «ожирение».

Среди наиболее распространенных последствий ожирения – сердечно-сосудистые заболевания, диабет второго типа, артрит и некоторые виды рака. Кроме того, люди с избыточным весом часто испытывают проблемы со здоровьем суставов и мышц, а также психологические трудности, отмечает специалист.

По словам врача, чтобы избежать накопления лишних килограммов, необходимо следить за своим питанием и физической активностью. Важно употреблять пищу с низким содержанием жиров и углеводов, а также контролировать размер порций. Регулярная физическая активность также играет ключевую роль в поддержании здорового веса. Это может быть любой вид спорта или просто активные прогулки на свежем воздухе.