«Диабет и некоторые виды рака»: врач рассказала, чем опасно ожирение
Ожирение является серьезным заболеванием, которое может привести к различным осложнениям. Об этом в интервью MIR24.TV рассказала главный врач клинической больницы им. Виноградова, заслуженный врач России, профессор Ольга Шарапова.
«Избыточный вес – проблема, которая затрагивает все больше людей во всем мире, – говорит эксперт. – В России ситуация также вызывает беспокойство: согласно данным Минздрава России, более 60% населения страны страдают от избыточного веса. Из них 20% имеют диагноз «ожирение».
Среди наиболее распространенных последствий ожирения – сердечно-сосудистые заболевания, диабет второго типа, артрит и некоторые виды рака. Кроме того, люди с избыточным весом часто испытывают проблемы со здоровьем суставов и мышц, а также психологические трудности, отмечает специалист.
По словам врача, чтобы избежать накопления лишних килограммов, необходимо следить за своим питанием и физической активностью. Важно употреблять пищу с низким содержанием жиров и углеводов, а также контролировать размер порций. Регулярная физическая активность также играет ключевую роль в поддержании здорового веса. Это может быть любой вид спорта или просто активные прогулки на свежем воздухе.
«Кроме того, следует избегать стрессовых ситуаций и находить способы расслабления. Стресс может приводить к перееданию и набору лишнего веса, – говорит Ольга Шарапова. – Важно помнить, что здоровый образ жизни – это не только способ сохранить фигуру, но и забота о своем здоровье в целом. Если у вас есть проблемы с лишним весом, обратитесь к профильному специалисту для получения консультации и помощи в разработке индивидуального плана лечения».