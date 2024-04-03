Рост мозга помогает бороться с болезнью Альцгеймера

Мозг современного человека постепенно увеличивается в размере, и это помогает человечеству бороться с болезнью Альцгеймера. О таком сенсационном выводе ученых рассказывается в материале журнала JAMA Neurology.

Дело в том, что на протяжении тысяч лет наш мозг "двигался" в противоположном направлении. Объем мозга наших предков в верхнем палеолите (35-12 тыс. лет назад) в среднем был равен 1500 куб. см. Сегодня у мужчин он составляет около 1425 куб. см, а у женщин - 1350 куб. см.

Как ученые объясняют такую разницу? В очень далеком прошлом наши предки до всего доходили своим умом. Древний человек был универсалом, умел добыть огонь, знал, как найти подходящую для жилья пещеру, как убить мамонта, как защититься от болезней и т. д. Умудренных опытом учителей было катастрофически мало - продолжительность жизни была очень невысокой. Но по мере роста цивилизации люди стали больше полагаться на опыт и знания, накопленные соплеменниками. Полагаться на коллективный разум. И мозг стал уменьшаться.

Что произошло сейчас? Почему мозг вновь пошел в рост? Может, люди поумнели? Но исследования говорят об обратном. Сравнив результаты очень масштабных тестов на IQ прошлых и нынешних лет, ученые выяснили, что за период с 1970 года по 2009 год интеллект испытуемых снижался со скоростью в среднем 7 баллов за поколение.

Авторы работы предложили неожиданное объяснение выявленному ими феномену, связанному с ростом мозга. Они обратили внимание, что в США снижается доля населения, страдающего болезнью Альцгеймера. С 1970-х годов этот показатель сократился на 20 процентов. При этом абсолютное число жителей Штатов, имеющих такую болезнь, увеличивается - по причине старения населения. Таким образом, получается, что у нового поколения более низкий риск развития деменции. И помогает в этом, утверждают авторы исследования, более крупный мозг. Дело в том, что при деменции происходит его "усыхание", особенно серого вещества. Увеличивая свой размер, мозг приспосабливается к новым условиям, к росту продолжительности жизни человека. Иными словами, он эволюционирует сообразно обстоятельствам, снижая риск деменции.