Офтальмолог назвала возраст, с которого начинается изменение остроты зрения

Офтальмолог Наталия Боша из EMC сообщила, что возрастные изменения хрусталика, которые снижают остроту зрения вблизи, начинаются с возрастом около 35 лет. Данные изменения называются пресбиопией и сокращают возможность аккомодации — возможности видеть без напряжения.

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Эксперт в разговоре с «Газетой.Ru» выделила две группы наиболее подверженных этому людей: пациенты со «скрытой» дальнозоркостью более +2.0 диоптрий и близорукостью без коррекции или с неполной коррекцией, у которых зрение вдаль без очков — это норма и отсутствует привычка к аккомодации глаз. Она сказала, что людям с пресбиопией помогают упражнения для глаз, которые могут на начальных этапах помочь видеть без очков. Офтальмологи также назначают очки для чтения и расслабляющие капли. Однако без очков читать все равно невозможно, предупредила Боша.

В заключение врач сказала, что спазм аккомодации также может привести к разным осложнениям, например, болям в глазах и повышенному внутриглазному давлению, а астенопия — жжению, сухости и слезотечению, которые приводят к инфекционным болезням глаз.

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