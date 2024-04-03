Тромб забил питающую мозг женщины-курильщицы артерию

В Подмосковье врачи спасли 31-летнюю женщину с наглухо забившим питающую ее головной мозг артерию тромбом. Причиной этого стала одна вредная привычка россиянки, сообщает издание «Говорит Москва» в Telegram со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

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Женщина поступила в стационар с нарушением речи и двигательной функции. В ходе обследования у нее диагностировали окклюзию — закупорку среднемозговой артерии. На опубликованных результатах обследования видно, что тромб в значительной степени нарушил кровоснабжение головного мозга. Поскольку патологические изменения угрожали жизни пациентки, врачи приняли решение о проведении срочной операции.

В результате проведенного оперативного вмешательства россиянку удалось спасти. Канал указывает, что женщина курит — курение способствует тромбообразованию.

Ранее житель подмосковным Мытищ едва не лишился ноги из-за забившего сосуды 20-сантиметрового тромба. В ходе шестичасовой операции врачам удалось восстановить кровоснабжение конечности и избежать ампутации.