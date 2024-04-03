Дерматолог Бритько рассказала, как быстро избавиться от герпеса на губах
Устранить герпес на губах за день не получится, но время восстановления можно заметно сократить, рассказала порталу Pravda.ru дерматокосметолог Виктория Бритько. Специалист назвала лекарства и мази, которые помогут справиться с вирусом герпеса.
По словам врача, с герпесом помогают бороться противовирусные препараты, нарушающие процесс его самовоспроизводства в клетках. Но врач предупредила, что лекарств, которые могли бы полностью уничтожить вирус герпеса в организме, нет. Кроме того, есть мази, которые встраиваются в ДНК вируса и останавливают его синтез, уточнила Бритько.
Она уточнила, что за день избавиться от следов простуды на губах невозможно, герпес проходит ряд стадий, начиная от появления до образования корочек. Однако с комбинированным лечением можно заметно сократить время восстановления, отметила дерматолог.
Ранее дерматолог-трихолог Анастасия Федорова рассказала, что высыпания на коже могут указывать на широкий спектр различных заболеваний, в том числе на аллергию или на проблемы с желудочно-кишечным трактом. Например, сыпь в виде мелких узелков и пигментных пятен появляется при нарушениях микробиоты, при нарушенном желчеоттоке и при заболеваниях желудка и кишечника.