Как быстро избавиться от герпеса на губах

Устранить герпес на губах за день не получится, но время восстановления можно заметно сократить, рассказала порталу Pravda.ru дерматокосметолог Виктория Бритько. Специалист назвала лекарства и мази, которые помогут справиться с вирусом герпеса.

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По словам врача, с герпесом помогают бороться противовирусные препараты, нарушающие процесс его самовоспроизводства в клетках. Но врач предупредила, что лекарств, которые могли бы полностью уничтожить вирус герпеса в организме, нет. Кроме того, есть мази, которые встраиваются в ДНК вируса и останавливают его синтез, уточнила Бритько.

Она уточнила, что за день избавиться от следов простуды на губах невозможно, герпес проходит ряд стадий, начиная от появления до образования корочек. Однако с комбинированным лечением можно заметно сократить время восстановления, отметила дерматолог.

Ранее дерматолог-трихолог Анастасия Федорова рассказала, что высыпания на коже могут указывать на широкий спектр различных заболеваний, в том числе на аллергию или на проблемы с желудочно-кишечным трактом. Например, сыпь в виде мелких узелков и пигментных пятен появляется при нарушениях микробиоты, при нарушенном желчеоттоке и при заболеваниях желудка и кишечника.