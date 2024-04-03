Названы способы избавиться от насморка без капель

Избавиться от насморка без капель в отдельных случаях могут помочь горячий душ, эфирные масла или дыхательные гимнастики, сообщает портал «Кубань 24». Однако, прежде всего, следует установить его причину, добавили в издании.

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Как отмечает портал, насморк свидетельствует о воспалительном процессе. Также причиной может стать аллергия или инородное тело в носу. Избавляться от выделений с помощью капель — не лучшая практика, хотя они и помогают быстро снять заложенность. Их применение впоследствии приводит к еще большему усугублению ситуации.

В ряде случаев избавиться от насморка может помочь горячий душ. Он особенно эффективен при отеке, но при наличии воспаления или инфекции не рекомендуется долго стоять под водой. Также могут помочь эфирные масла мяты и эвкалипта, но следует убедиться, что на них нет аллергии. Еще можно попробовать массаж крыльев носа и точки между бровями или теплый компресс на переносицу — но синуситы и гаймориты «греть» нельзя. Полезно промывать нос физраствором или составами на основе морской воды. В то же время неплохого эффекта можно добиться при помощи дыхательных гимнастик.

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