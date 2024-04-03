Россиян предупредили о риске опасного психического состояния из-за стресса

В благоприятные периоды жизни общества женщины чаще мужчин страдают посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), предупредила доктор медицинских наук, главный научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава России Анна Васильева. О причинах этого опасного психического состояния и методах его лечения она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

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ПТСР развивается вследствие мощного психотравмирующего воздействия угрожающего или катастрофического характера, сопровождающегося экстремальным стрессом, заявила Васильева. Она сослалась на международные исследования, которые показывают, что больше половины населения — примерно 61 процент — переживают травматические ситуации из списка пусковых факторов ПТСР, однако заболевает только часть из них. По ее словам, прежде всего это связано с индивидуальной уязвимостью, а также с актуальными социальными условиями, в которых находится человек, и качеством имеющейся поддержки.

При этом женщины чаще мужчин страдают ПТСР, исключение составляет только группа комбатантов — лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях. В благоприятные периоды жизни общества заболеваемость ПТСР составляет около 0,5 процента среди мужчин и 1,2 процента среди женщин Анна Васильева психотерапевт

Психиатр предположила, что это связано с наличием у мужчин так называемого социального предписания справляться со своими внутренними проблемами самостоятельно, а также с использованием алкоголя в целях самолечения при эмоциональном напряжении.

Основные клинические проявления ПТСР, по словам Васильевой, связаны с повторными переживаниями элементов травматического события в ситуации «здесь и сейчас» в форме флешбэков, повторяющихся сновидений и кошмаров. Часто они сопровождаются тревогой и паникой, в некоторых случаях — гневом и злостью, чувством вины или безнадежности, стремлением избегать внутренних и внешних стимулов, напоминающих или ассоциирующихся со стрессором.

«Ученые по-прежнему ищут биомаркеры, исследуют изменение работы нейросетей. При стрессовом воздействии чрезвычайной силы нарушается нормальное взаимодействие между корой головного мозга и лимбической системой, что препятствует интеграции травматического опыта в общую биографическую память пациента. Именно восстановление нарушенных процессов обработки информации, связанной с психотравмой, и является целью когнитивно-поведенческой психотерапии, сфокусированной на травме», — объяснила Васильева метод лечения расстройства.

В качестве медикаментозной терапии, по словам врача, назначаются антидепрессанты из группы СИОЗС и венлафаксин. При лечении самое главное для пациента — вовремя понять, что ПТСР — это проблема, заболевание, с которым в одиночку справиться невозможно, подчеркнула Васильева.

Его необходимо лечить строго под контролем специалиста. Предстоит большая работа, придется учиться отслеживать триггеры, запускающие симптомы репереживания, осваивать навыки расслабления, под руководством специалиста постепенно интегрировать травматический опыт в общебиографическую память, найти новые жизненные ориентиры. Успех лечения во многом будет зависеть от внутренней мотивации пациента и поддержки его близких, которая, безусловно, поможет пройти этот путь Анна Васильева психотерапевт

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