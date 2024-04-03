Стал известен необычный вид сезонной аллергии

Весной у некоторых людей бывает аллергия на тающий снег, рассказала "РГ" врач клиники "Мой медицинский центр" Анна Никитенок. Она пояснила, что при таянии снега в воздух поднимается все, что накопилось в нем за зиму - грязь, пыль, плесень, реагенты. Это и становится причиной аллергической реакции в организме.

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"Например, плесень способна вызывать сильную аллергию - вплоть до тяжелейших форм бронхиальной астмы. Кроме того, сами плесневые грибы, размножаясь на поверхности слизистых оболочек, механически повреждают их", - говорит врач.

Однако самым распространенным аллергеном весной и летом, по ее словам, считается пыльца растений. Причем, проблема становится актуальной уже с середины марта и сохраняется до осени.

Никитенок подчеркнула, что сегодня для каждого региона разработаны "календари пыления" с примерными сроками опыления по самым значимым аллергенам, также в крупных городах проводится пыльцевой мониторинг, то есть в режиме онлайн отслеживается концентрация аллергенов в воздухе. Это позволяет пациентам, которые знают свой аллерген, начать готовиться к сезону заранее, усиливая меры профилактики.

Для того, чтобы облегчить симптомы сезонной аллергии, врач порекомендовала использовать современные москитные сетки с высокими фильтрационными свойствами, а на ночь закрывать окна, поскольку пыление растений начинается в 4-5 часов утра. Перед выходом на улицу необходимо проводить подготовку слизистых с помощью барьерных средств, это могут быть сухие и влажные спреи, местные гели, защитные маски.

После прогулки важно переодеться, промыть нос, вымыть все открытые участки тела или принять душ. Кроме этого, стоит избегать прогулок в послеобеденное время, когда концентрация пыльцы в воздухе максимальна. Лучше всего гулять в вечернее время или в дождливую погоду.

Также важно регулярно проветривать помещение и ежедневно проводить в нем влажную уборку, использовать домашние очистители и увлажнители воздуха, системы кондиционирования (и дома, и в автомобиле).

Доктор обратила внимание, что сегодня для лечения аллергии используются различные препараты, ингаляции и биологическая терапия (введение микродоз аллергена для "закаливания" иммунной системы). У каждого из этих методов свои показания и противопоказания, поэтому назначать их должен только врач, с учетом тяжести проявлений заболевания, анамнеза и возраста пациента.