Что делать, если весной появляются аллергические реакции на коже?

Некоторые жители Подмосковья уже ощутили дыхание весны, которое повлекло за собой проявления поллиноза - сезонной аллергии. Обычно из-за нее слезятся и чешутся глаза, течет и зудит нос, иногда начинается сильный кашель. Но у некоторых пациентов страдает и кожа. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказала аллерголог-иммунолог Объединенной больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Ирина Зацепина.

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К кожным проявлением поллиноза относится крапивница, отек Квинке, атопический и контактный дерматиты.

«Крапивница и отек Квинке чаще связаны не с вдыханием или попаданием пыльцы на кожу, а с употреблением растительных продуктов, имеющих перекрестные свойства с пыльцой: например, яблоки и орехи нежелательно есть пациентам с аллергией на пыльцу деревьев. Симптомы развиваются через несколько минут даже после маленькой порции», - предупредила специалист.

Контактная крапивница может появиться во время чистки овощей или фруктов. Симптомы дерматита развиваются из-за уходовой косметики, в составе которой есть компоненты растений. По этой причине тем, у кого есть аллергия на пыльцу полыни, лучше не покупать крем с ромашкой. Иногда свою негативную роль для кожи играет применение фитопрепаратов. Некоторые пациенты, и без того страдающие атопическим дерматитом, сталкиваются с его обострением в период цветения.

«Попадание большого количества пыльцы на кожу тоже способно спровоцировать крапивницу или дерматит. Например, купание в пруду, где на поверхности воды лежит пленка из пыльцы», - предупредила аллерголог Зацепина.

Аллерголог-иммунолог ФНКЦ ФМБА России Мадина Шадыжева обратила внимание, что после зимы многие начинают активно закупаться сезонными фруктами и ягодами. Ранняя клубника и другие ягоды, которые продаются в апреле-мае, могут вызывать крапивницу. По словам врача, высыпания и волдыри появляются где угодно: на руках, ногах, спине, животе или лице. Без подключения антигистаминных препаратов есть риск покрыться ими на максимум.

Бывают и кожные реакции на ультрафиолетовое излучение. После долгой зимы все стараются побыстрее надевать открытые вещи, а весеннее солнце кожу не щадит. У некоторых могут появиться волдыри, жжение и повышение температуры тела, поэтому аллерголог посоветовала не пренебрегать средствами с SPF перед выходом на улицу.

«Употребление сезонных ягод и фруктов должно быть дозированным. Стоит начать с небольшого количества в первой половине дня и наблюдать за реакцией. Если появляется реакция, лучше ограничиться жизнью без любимой ранней клубники. Пыльца цветущих растений становится причиной контактного аллергического дерматита - он развивается 24-48 часов, характеризуется покраснением и зудом. Без диагностических исследований сложно определить источник такой аллергии», - объяснила Мадина Шадыжева.

Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина порекомендовала обязательно выяснить, на что так неприятно реагирует организм. В медлаборатории стоит сдать комплексный анализ методом аллергочипа ALEX2 – это исследование позволяет выявить наличие IgE антител почти к 300 аллергенам за одно взятие крови. Далее врач выявит истинный аллерген, на который идет реакция, оценит риски развития тяжелых осложнений и предложит подходящую терапию. Аллергочип также ответит на вопрос, показана ли АСИТ-терапия. Важно помнить, что в сезон цветения она не проводится.