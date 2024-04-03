Почему постоянно слезятся глаза

Выделение слёз — не какое-то невероятное событие, так глаз может реагировать на различные раздражители вроде ветра, яркого света и другого. Но как только проходят раздражители — проходят и слёзы. Однако иногда глаз не перестает плакать, и вот тогда уже нужно разбираться в причинах.

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Как объяснил офтальмолог Владимир Агеев, слёзная жидкость полезна для глаза. Она защищает его от высыхания и от повреждений мелким мусором. Однако иногда её становится слишком много. В чём причина постоянных слёз?

Внешние причины слезливости

яркий свет;

холод;

сильный ветер;

неправильные линзы;

нарезка перца чили, лука и так далее.

По словам специалиста, такие слезы проходят сами собой, как только проблема исчезает, пишет «Доктор Питер». С внутренними же причинами не так просто сладить.

Внутренние причины слез

Закупорка носослёзного канала (происходит из-за травмы или хронического воспаления в области глаз).

Конъюнктивит (возникает из-за аллергий или вирусных инфекций). Другие симптомы: краснота, боль и зуд.

Кератит, воспаление роговицы (появляется из-за инфекций — вирусных, бактериальных, грибковых — или травм). Другие симптомы: покраснение глаза, непереносимость яркого света, резь, чувство инородного тела в глазу, отёк, блефароспазм (когда веки смыкаются непроизвольно).

Синдром сухого глаза (возникает из-за долгого сидения перед экраном).

Блефарит, или хроническое воспаление краев век (случается из-за аллергий, вирусов или из-за клеща демодекса).

ОРВИ и другие инфекции.

Аллергии. Другие симптомы: отёк век, жжение и конъюнктивит.

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