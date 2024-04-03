$92.53+0.2399.41-0.15
Войти в почту

Почему постоянно слезятся глаза? Врач назвал 7 самых частых причин

Выделение слёз — не какое-то невероятное событие, так глаз может реагировать на различные раздражители вроде ветра, яркого света и другого. Но как только проходят раздражители — проходят и слёзы. Однако иногда глаз не перестает плакать, и вот тогда уже нужно разбираться в причинах.

Почему постоянно слезятся глаза
© Секрет Фирмы

Как объяснил офтальмолог Владимир Агеев, слёзная жидкость полезна для глаза. Она защищает его от высыхания и от повреждений мелким мусором. Однако иногда её становится слишком много. В чём причина постоянных слёз?

Внешние причины слезливости

яркий свет;

холод;

сильный ветер;

неправильные линзы;

нарезка перца чили, лука и так далее.

По словам специалиста, такие слезы проходят сами собой, как только проблема исчезает, пишет «Доктор Питер». С внутренними же причинами не так просто сладить.

Внутренние причины слез

  • Закупорка носослёзного канала (происходит из-за травмы или хронического воспаления в области глаз).
  • Конъюнктивит (возникает из-за аллергий или вирусных инфекций). Другие симптомы: краснота, боль и зуд.
  • Кератит, воспаление роговицы (появляется из-за инфекций — вирусных, бактериальных, грибковых — или травм). Другие симптомы: покраснение глаза, непереносимость яркого света, резь, чувство инородного тела в глазу, отёк, блефароспазм (когда веки смыкаются непроизвольно).
  • Синдром сухого глаза (возникает из-за долгого сидения перед экраном).
  • Блефарит, или хроническое воспаление краев век (случается из-за аллергий, вирусов или из-за клеща демодекса).
  • ОРВИ и другие инфекции.
  • Аллергии. Другие симптомы: отёк век, жжение и конъюнктивит.

Аллергия на тушь

Нередко у девушек возникает аллергия на тушь, но они даже не осознают этого, списывая симптомы на усталость или неудачный день. Как распознать аллергию на косметику — читайте в этом материале.

Болезни и лекарства
Владимир Агеев
Главное о здоровье
Больше новостей
Секрет Фирмы: главные новости