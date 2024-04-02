Кардиолог предупредил об опасности накопительного эффекта от алкоголя

Алкоголь из-за накопительного эффекта разрушительно влияет на организм, предупредил врач-кардиолог Мехман Мамедов. В разговоре с KP.RU специалист подчеркнул, что вредное воздействие спиртное оказывает даже в том случае, если человек употребляет алкогольные напитки только по выходным, а не каждый день.

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У нас есть свои многократные исследования, которые показывают, что накопительный эффект от регулярного употребления алкоголя — разрушителен для организма. Даже если ты в течение недели не пьешь, а потом на выходных — употребляешь, — пояснил кардиолог.

Это особенно опасно для людей, которые страдают от заболеваний сердца, почек или печени. Алкогольная нагрузка для них может оказаться критичной. Кардиолог добавил, что весной, чтобы защитить сердце и сосуды от болезней, следует перейти на сезонное питание с большим количеством овощей и фруктов и меньшим содержанием жирной пищи.