Более 60% россиян имеют избыточную массу тела, из них у 20% есть ожирение. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян.

«В России у 60–62% избыточная масса тела, 20% имеют ожирение с букетом заболеваний. Сегодня мы говорим о пандемии ожирения», – сказал Тутельян.

По словам академика, особенно важно следить за питанием женщинам, которые планируют беременность, так как они отвечают и за здоровье ребенка.