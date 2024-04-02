Более 60% россиян живут с лишним весом – главный диетолог Минздрава
Более 60% россиян имеют избыточную массу тела, из них у 20% есть ожирение. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян.
«В России у 60–62% избыточная масса тела, 20% имеют ожирение с букетом заболеваний. Сегодня мы говорим о пандемии ожирения», – сказал Тутельян.
По словам академика, особенно важно следить за питанием женщинам, которые планируют беременность, так как они отвечают и за здоровье ребенка.
«Уже в первые пять дней вы можете нанести удар неправильным питанием своему плоду, будущему ребенку, и сделать его больным на всю оставшуюся жизнь. Поэтому необходимо заниматься вопросами питания с момента планирования зарождения новой жизни. В первую очередь мама за это отвечает. А далее родители всю жизнь должны придерживаться оптимального рациона, подавать пример, как питаться правильно», – пояснил Тутельян.