Паническая атака: симптомы, причины, что делать

Страх, испуг и тревога - все эти эмоции даны нам эволюцией неслучайно - они необходимы человеку для выживания, поиска спасения в экстремальные моменты жизни. Однако иногда тревожность становится чрезмерной, настолько, что развивается паническое расстройство. Если приступы - их называют панической атакой - становятся частыми, это стремительно ухудшает качество жизни. Но справиться с панической атакой можно. Как именно - "Российской газете" рассказал врач-психиатр Сергей Ветошкин.

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Что такое паническая атака?

Так в психиатрии называют приступы сильной тревоги и страха, иногда доходящей до уровня паники. Чаще всего это может быть страх смерти (ничем не подкрепленный), чуть реже встречается страх потерять сознание или сойти с ума, также бывает боязнь потери контроля, абсолютной беспомощности.

Почему возникает приступ?

"Как правило, нет прямой связи возникновения панических атак с пережитой психотравмой, например, из-за случившейся катастрофы или теракта. Паническая атака - это неожиданно наступивший приступ выраженного, сильного страха, ничем не обоснованный, без видимой причины. Она может возникнуть в любой момент", - объясняет Сергей Ветошкин.

Что может спровоцировать паническую атаку?

Обычно приступ возникает без видимых причин. Но снизить риск его возникновения могут вещества, активизирующие нервную систему, например, кофеин и этанол. Поэтому люди, подверженные таким расстройствам, должны внимательнее отнестись к своему рациону питания. Нужно снизить до минимума, а лучше полностью исключить продукты, стимулирующие нервную систему:

крепкий черный чай;кофе;специи, в том числе, красный и черный перец;алкогольные напитки.

Как проявляется паническая атака: типичные симптомы

Основные признаки:

внезапный, иррациональный, "животный" страх смерти либо потери сознания;страх сойти с ума, потерять контроль над собой;

приступ паники может быть столь сильным, что человек теряет способность контролировать свои действия, например, он не может оставаться в одном месте и начинает совершать хаотические поступки: выбежать из комнаты, броситься к открытому окну, выпрыгнуть из автомобиля (даже на ходу) и т. п.;

все это сопровождается ощущением удушья или сильной одышки, нехватки воздуха, сильным сердцебиением.

"Пациенты рассказывают, что в такие моменты "сердце словно из груди выпрыгивает", и они задыхаются. Часто панические атаки могут начинаться в вечернее и ночное время с вышеуказанных симптомов. Особой разницы по половому признаку нет - приступы протекают одинаково как у мужчин, так и у женщин", - отмечает доктор Ветошкин.

В среднем приступ может длиться от 10-15 минут до получаса (редко дольше) и проходит так же неожиданно, как и наступил.

Что делать, если настигла паническая атака?

Самое первое - это нужно напомнить себе: происходящее не смертельно, я не умираю и не умру. Сделать дыхательные упражнения: очень глубокий вдох на четыре счета, задержка дыхания на четыре счета и медленный выдох на восемь счетов (то есть вдох и задержка дыхания продолжаются по времени столько же, сколько и выдох). Дышать надо медленно - чем медленнее, тем лучше. Дышать с задержкой дыхания на вдохе нужно столько, сколько потребуется. Чтобы успокоиться - это может быть и несколько минут, и полчаса - пока не пройдет приступ.

"Приступ все равно закончится, и вы останетесь живы, поэтому его не нужно бояться, это надо понимать. Также в момент приступа (но для этого, правда, нужна предварительная тренировка) можно выполнить такое упражнение: про себя или даже вслух, если вы один, начинайте перечислять все, что видите, на что смотрит глаз. "Вижу красную точку на двери... вижу царапину на стекле... вижу узор на обоях..." Если страшно настолько, что не можете сосредоточиться на деталях, просто перечисляйте: "Вижу то... вижу это..." Переводите взгляд с предмета на предмет, не останавливайтесь на чем-то одном и постепенно старайтесь отмечать как можно более мелкие детали. Этот несложный прием помогает перебить доминанту страха в нашем сознании, и страх постепенно отступит", - советует психиатр. "Психологические приемы в какой-то мере могут облегчить симптомы, но, к сожалению, полностью избавить от этого расстройства не в состоянии. Поэтому, если у вас повторяются панические атаки, необходимо обратиться к врачу. Лечением панического расстройства занимаются только психиатры или психотерапевты с обязательным назначением лекарственной терапии. Подбор адекватного лечения даст шансы если не избавиться от расстройства окончательно, то в значительной мере снизить частоту и выраженность приступов тревоги", - объясняет Сергей Ветошкин.

Как отличить паническую атаку от сильной тревожности?

Один из главных признаков панической атаки - ее внезапность.

"Приступ страха, страха за свою жизнь, - это в психиатрии называется "витальным страхом". То есть вне приступов человек страха и тревоги не ощущает. При повышенной тревожности человек испытывает чувство тревоги практически постоянно, оно может проявляться с некоторыми суточными колебаниями, но не доходит до уровня паники. Такая тревога всегда направлена на ожидание чего-то неясного в ближайшем будущем, она не имеет предметности, в отличие от страха", - поясняет эксперт.

Вообще же, пережив раз паническую атаку, в дальнейшем ее уже ни с чем не спутаешь, подчеркивает доктор.

Может ли паническая атака перерасти в сердечный приступ?

Психическое расстройство не связано с заболеваниями сердца и сосудов. Поэтому не нужно бояться, что паническая атака приведет к гипертоническому кризу или сердечному приступу.