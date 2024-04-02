Неприятные ощущения в области десен не только омрачают жизнь, но и говорят о серьезных заболеваниях полости рта. Врач-стоматолог Луиза Автандилян объяснила, почему десны могут беспокоить, а также что нужно делать для профилактики и сохранения их здоровья.

Сильный болевой синдром, отечность и изменение цвета слизистой и мягких тканей, а также появление галитоза (неприятного запаха изо рта) и кровоточивости десен могут сигнализировать о таких серьезных патологиях, как гингивит и пародонтоз. Если пустить все на самотёк и игнорировать данные заболевания, могут возникнуть опасные осложнения — такие как флюс, сопровождающийся выделением гноя, и воспаление надкостницы, которое при отсутствии лечения может повлечь за собой адентию — полную потерю зубов.

Поэтому для исключения этих диагнозов необходимо как можно скорее посетить стоматолога. При необходимости специалист проведёт зондирование зубодесневых карманов, а также медикаментозную терапию с использованием антибиотиков и пародонтологических аппликаций.

Десны могут болеть и вследствие некоторых стоматологических манипуляций — после удаления зуба, пломбирования зубного канала или сеанса профгигиены. В таком случае дискомфорт беспокоит пациента на протяжении трех-семи дней. Если через неделю после перенесенного вмешательства боль не утихает, нужно в кратчайшие сроки посетить стоматолога, чтобы специалист исключил развитие опасных осложнений в виде альвеолита, периостита и кисты.

Если вы пользуетесь слишком жесткой зубной щеткой или неправильно проводите процедуру чистки зубов, это также может вызывать раздражение десен. В этом случае следует выбрать более мягкую зубную щетку и чистить зубы аккуратными вертикальными движениями от десны к зубу, не слишком сильно надавливая на зубную эмаль. А чтобы закрепить результат, рекомендуется полоскать рот специальным укрепляющим ополаскивателем на основе отвара натуральных трав.

Боль и дискомфорт в области десен наблюдаются при травмах или ожогах, полученных при употреблении твёрдой или горячей пищи, а также при неправильно подобранных и установленных

протезов, которые попросту натирают десны и язык, провоцируя воспалительные процессы.

Последнее представляет собой особую опасность: хроническая травматизация мягких тканей может спровоцировать развитие лейкоплакии и онкологических заболеваний полости рта.

Курение и злоупотребление алкогольными напитками, недостаточная гигиена полости рта, скудный рацион и дефицит витаминов и питательных веществ также делают десны более уязвимыми. Результатом вредных привычек и плохого питания

может стать как повышение чувствительности и появление кровоточивости десен, так и дистрофия тканей, окружающих зубы, или пародонтоз.

Рекомендации

Лучшая профилактика заболеваний десен — грамотный уход за полостью рта, который представляет собой чистку зубов утром и вечером перед сном, использование зубной нити после каждого приема пищи, а также ирригатора — желательно пользоваться устройством хотя бы один раз в день в качестве завершения рутинной процедуры чистки.

Постарайтесь отказаться от вредных привычек и включить в свой рацион полезные продукты — свежие фрукты и овощи, орехи и злаки, твёрдые сыры, мясные и молочные продукты. Обязательно посетите стоматолога-ортодонта, если вы страдаете проблемой неправильного прикуса — данная патология также может оказывать отрицательное влияние на состояние десен.

Имейте в виду, что причинами болезненности и гиперчувствительности десен могут стать нарушения гормонального фона, снижение иммунитета, вирусные и бактериальные инфекции, а также хронические заболевания. Поэтому ни в коем случае не занимайтесь самолечением и посетите стоматолога: врач определит точную причину проблемы и при необходимости направит вас к терапевту для осмотра и консультации.