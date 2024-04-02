Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась почти на 14%

В России заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 13,8% за неделю, сообщается в Telegram-канале Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

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«Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ на 13 неделе 2024 года в РФ продолжили снижаться. За отчетный период отмечено снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 13,8%. Всего за неделю зарегистрировано более 612 тыс. случаев. Доля вирусов гриппа А(Н3N2) продолжает снижаться, доля вирусов гриппа В увеличивается», – говорится в сообщении.

Также за прошедшую неделю снизился показатель заболеваемости COVID-19 – зарегистрировано более 24 тыс. случаев, что на 13,4% меньше показателя предыдущей недели, отметили в ведомстве.