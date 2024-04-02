Почему стоит бояться клещей

Тёплая погода пробудила клещей в парках Москвы. Почему их стоит бояться?
В большую часть Центральной России пришла весна, а значит, снег уже растаял и потихоньку начинает просыпаться природа. Пробуждаются и клещи. Массового выхода этих насекомых пока нет, но меры предосторожности нужно соблюдать уже сейчас. О том, как себя защитить, РИА «Новости» рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.
Как защититься от клещей
Кунафин отметил, что клещи могут переносить опасные заболевания, и поэтому важно подбирать правильную одежду и использовать репелленты. Вот какие советы по выбору гардероба он дал:
- лучше выбирать закрытую одежду из плотных тканей (кофта с длинным рукавом и брюки);
- не забывайте надевать головной убор;
- закрывайте шею; выбирайте светлую одежду — на ней клеща заметить проще;
- обувь должна быть высокой;
- брюки лучше заправить в высокие носки.
После прогулки обязательно стоит осмотреть себя, детей и питомцев на наличие клещей.
Симптомы укуса клеща
Из-за того, что клещ впрыскивает в ранку обезболивающее, можно даже не сразу понять, что вас укусили, рассказали ранее эксперты портала «Объясняем.рф». На месте укуса постепенно начинает появляться пятно с ярко-красной каймой. Примерно через три часа добавляются такие симптомы как:
- озноб и температура;
- слабость и сонливость; ч
- увствительность к свету;
- боль в суставах.
Чем опасны клещи
Опасен не сам клещ, а та инфекция, которую он может переносить. По словам врача-инфекциониста Оксаны Сабуровой, это могут быть такие серьёзные заболевания как:
- клещевой энцефалит;
- боррелиоз (болезнь Лайма);
- эрлихиоз;
- омская геморрагическая лихорадка;
- гранулоцитарный анаплазмоз человека;
- другие.
О том, как снять клеща, можно прочитать в этом материале.