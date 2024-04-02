Почему стоит бояться клещей

В большую часть Центральной России пришла весна, а значит, снег уже растаял и потихоньку начинает просыпаться природа. Пробуждаются и клещи. Массового выхода этих насекомых пока нет, но меры предосторожности нужно соблюдать уже сейчас. О том, как себя защитить, РИА «Новости» рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

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Как защититься от клещей

Кунафин отметил, что клещи могут переносить опасные заболевания, и поэтому важно подбирать правильную одежду и использовать репелленты. Вот какие советы по выбору гардероба он дал:

лучше выбирать закрытую одежду из плотных тканей (кофта с длинным рукавом и брюки);

не забывайте надевать головной убор;

закрывайте шею; выбирайте светлую одежду — на ней клеща заметить проще;

обувь должна быть высокой;

брюки лучше заправить в высокие носки.

После прогулки обязательно стоит осмотреть себя, детей и питомцев на наличие клещей.

Симптомы укуса клеща

Из-за того, что клещ впрыскивает в ранку обезболивающее, можно даже не сразу понять, что вас укусили, рассказали ранее эксперты портала «Объясняем.рф». На месте укуса постепенно начинает появляться пятно с ярко-красной каймой. Примерно через три часа добавляются такие симптомы как:

озноб и температура;

слабость и сонливость; ч

увствительность к свету;

боль в суставах.

Чем опасны клещи

Опасен не сам клещ, а та инфекция, которую он может переносить. По словам врача-инфекциониста Оксаны Сабуровой, это могут быть такие серьёзные заболевания как:

клещевой энцефалит;

боррелиоз (болезнь Лайма);

эрлихиоз;

омская геморрагическая лихорадка;

гранулоцитарный анаплазмоз человека;

другие.

О том, как снять клеща, можно прочитать в этом материале.