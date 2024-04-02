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Тёплая погода пробудила клещей в парках Москвы. Почему их стоит бояться?

В большую часть Центральной России пришла весна, а значит, снег уже растаял и потихоньку начинает просыпаться природа. Пробуждаются и клещи. Массового выхода этих насекомых пока нет, но меры предосторожности нужно соблюдать уже сейчас. О том, как себя защитить, РИА «Новости» рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

Почему стоит бояться клещей
© Секрет Фирмы

Как защититься от клещей

Кунафин отметил, что клещи могут переносить опасные заболевания, и поэтому важно подбирать правильную одежду и использовать репелленты. Вот какие советы по выбору гардероба он дал:

  • лучше выбирать закрытую одежду из плотных тканей (кофта с длинным рукавом и брюки);
  • не забывайте надевать головной убор;
  • закрывайте шею; выбирайте светлую одежду — на ней клеща заметить проще;
  • обувь должна быть высокой;
  • брюки лучше заправить в высокие носки.

После прогулки обязательно стоит осмотреть себя, детей и питомцев на наличие клещей.

Симптомы укуса клеща

Из-за того, что клещ впрыскивает в ранку обезболивающее, можно даже не сразу понять, что вас укусили, рассказали ранее эксперты портала «Объясняем.рф». На месте укуса постепенно начинает появляться пятно с ярко-красной каймой. Примерно через три часа добавляются такие симптомы как:

  • озноб и температура;
  • слабость и сонливость; ч
  • увствительность к свету;
  • боль в суставах.

Чем опасны клещи

Опасен не сам клещ, а та инфекция, которую он может переносить. По словам врача-инфекциониста Оксаны Сабуровой, это могут быть такие серьёзные заболевания как:

  • клещевой энцефалит;
  • боррелиоз (болезнь Лайма);
  • эрлихиоз;
  • омская геморрагическая лихорадка;
  • гранулоцитарный анаплазмоз человека;
  • другие.

О том, как снять клеща, можно прочитать в этом материале.

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