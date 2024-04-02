Медики Москвы спасли юношу с опасным экзотическим заболеванием

В приемное отделение Инфекционной клинической больницы №2 Москвы поступил молодой человек, недавно вернувшийся из зарубежной поездки по экзотической стране. Юноша жаловался на слабость, головную боль и повышенную температуру. Конечности пациента были покрыты многочисленными следами от укусов насекомых, врачи заподозрили у него вирусное заболевание, передающееся кровососущими паразитами. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

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Анализы, проведенные в ИКБ, выявили в крови москвича трансмиссивные инфекции, указывающие на его заражение лихорадкой Западного Нила.

«Это заболевание - одно из самых опасных в своей группе. Оно начинается остро, может протекать очень тяжело, поражая центральную нервную систему, вызывая менингит и менингоэнцефалит. Избежать неблагоприятного исхода поможет только своевременная диагностика и своевременно начавшееся лечение», - сообщила заведующая четвертым отделением ИКБ №2 Елена Вдовина.

Для избавления от недуга молодому пациенту была проведена комплексная многокомпонентная терапия. Эффективные препараты дали положительный эффект, самочувствие пациента улучшилось, и, благодаря профессионализму столичных врачей, их бдительному отношению к любым видам инфекции, москвич уже покинул стены больницы.