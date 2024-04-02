Обнаружены новые данные о диабете первого типа у взрослых

Диабет 1 типа является хроническим заболеванием, от которого в мире страдают миллионы молодых людей. Около 50% случаев диагностирования этой болезни приходится на зрелый возраст. В ходе нового исследования учёные узнали ещё больше о её развитии.

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Новое исследование проводилось Каролинским институтом. Все полученные результаты были опубликованы в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology.

В рамках научной работы специалисты проанализировали данные более чем 2,8 миллиона человек. Её целью было сравнение наследственности диабета 1 типа у взрослых и детей.

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По итогам анализа выяснилось, что наличие родственника первой степени родства с этим заболеванием значительно повышает вероятность развития диабета 1 типа у человека во взрослом возрасте. При этом риск выше, если у родственника диабет проявился рано. В целом из-за генетических причин диабет 1 типа возникает у взрослых реже, чем у детей. То есть у них более значительную роль в развитии заболевания играют факторы окружающей среды.

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