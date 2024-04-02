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Травматолог Королев рассказал, чем артрит отличается от артроза

Избыточная масса тела, вредные привычки и инфекции нередко становятся причиной развития болезней суставов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-травматолог Сергей Королев.

Чем артрит отличается от артроза
© Вечерняя Москва

Разновидности болезней

По словам эксперта, у человека несколько разновидностей суставов: простые, сложные, комбинированные и комплексные. Среди самых распространенных болезней суставов можно выделить:

  • артрит;
  • бурсит;
  • подагру;
  • остеоартроз;
  • дисплазию тазобедренного сустава.

Артрит

— Артрит протекает в виде воспалительного процесса, который поражает хрящевую и капсульную ткань, а также связочный аппарат. Чаше всего артрит бывает у представительниц женского пола. Встречаются ювенильная, ревматоидная и реактивная разновидности, — сообщил спикер.

Причиной развития недуга могут быть:

  • мочеполовая инфекция;
  • избыточная масса тела;
  • травмы костей;
  • вредные привычки;
  • несбалансированное питание.

На начальном этапе артрита начинаются болевые ощущения в пораженных областях, а потом — отеки и гиперемия.

— Все эти процессы сопровождаются повышением температуры тела, ухудшается общее самочувствие и затрудняется двигательная активность, — добавил медик.

Артроз

— Во время этого недуга у человека формируются определенные изменения в хрящевой ткани суставного образования. Возникают и патологические изменения в синовиальной и капсульной оболочке, — уточнил спикер.

Если не начать лечение оперативно, то может начаться процесс разрушения хряща, что приведет к обездвиживанию тела или к ограничению движений.

Артрозу сопутствуют и иные проблемы со здоровьем: инфекционные болезни и травматизация суставов.

— При лечении таких заболеваний специалисты используют очень широкий спектр действий: антибактериальную терапию, противовоспалительные средства, а также лечебную физкультуру, — рассказал медик.

Чтобы исключить осложнения, необходимо оперативно начинать лечение патологии и повышать свой иммунитет, заключил собеседник «ВМ».

Болезни и лекарства
Сергей Королев