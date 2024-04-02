Травматолог Королев рассказал, чем артрит отличается от артроза
Избыточная масса тела, вредные привычки и инфекции нередко становятся причиной развития болезней суставов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-травматолог Сергей Королев.
Разновидности болезней
По словам эксперта, у человека несколько разновидностей суставов: простые, сложные, комбинированные и комплексные. Среди самых распространенных болезней суставов можно выделить:
- артрит;
- бурсит;
- подагру;
- остеоартроз;
- дисплазию тазобедренного сустава.
Артрит
— Артрит протекает в виде воспалительного процесса, который поражает хрящевую и капсульную ткань, а также связочный аппарат. Чаше всего артрит бывает у представительниц женского пола. Встречаются ювенильная, ревматоидная и реактивная разновидности, — сообщил спикер.
Причиной развития недуга могут быть:
- мочеполовая инфекция;
- избыточная масса тела;
- травмы костей;
- вредные привычки;
- несбалансированное питание.
На начальном этапе артрита начинаются болевые ощущения в пораженных областях, а потом — отеки и гиперемия.
— Все эти процессы сопровождаются повышением температуры тела, ухудшается общее самочувствие и затрудняется двигательная активность, — добавил медик.
Артроз
— Во время этого недуга у человека формируются определенные изменения в хрящевой ткани суставного образования. Возникают и патологические изменения в синовиальной и капсульной оболочке, — уточнил спикер.
Если не начать лечение оперативно, то может начаться процесс разрушения хряща, что приведет к обездвиживанию тела или к ограничению движений.
Артрозу сопутствуют и иные проблемы со здоровьем: инфекционные болезни и травматизация суставов.
— При лечении таких заболеваний специалисты используют очень широкий спектр действий: антибактериальную терапию, противовоспалительные средства, а также лечебную физкультуру, — рассказал медик.
Чтобы исключить осложнения, необходимо оперативно начинать лечение патологии и повышать свой иммунитет, заключил собеседник «ВМ».