Чем артрит отличается от артроза

Избыточная масса тела, вредные привычки и инфекции нередко становятся причиной развития болезней суставов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-травматолог Сергей Королев.

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Разновидности болезней

По словам эксперта, у человека несколько разновидностей суставов: простые, сложные, комбинированные и комплексные. Среди самых распространенных болезней суставов можно выделить:

артрит;

бурсит;

подагру;

остеоартроз;

дисплазию тазобедренного сустава.

Артрит

— Артрит протекает в виде воспалительного процесса, который поражает хрящевую и капсульную ткань, а также связочный аппарат. Чаше всего артрит бывает у представительниц женского пола. Встречаются ювенильная, ревматоидная и реактивная разновидности, — сообщил спикер.

Причиной развития недуга могут быть:

мочеполовая инфекция;

избыточная масса тела;

травмы костей;

вредные привычки;

несбалансированное питание.

На начальном этапе артрита начинаются болевые ощущения в пораженных областях, а потом — отеки и гиперемия.

— Все эти процессы сопровождаются повышением температуры тела, ухудшается общее самочувствие и затрудняется двигательная активность, — добавил медик.

Артроз

— Во время этого недуга у человека формируются определенные изменения в хрящевой ткани суставного образования. Возникают и патологические изменения в синовиальной и капсульной оболочке, — уточнил спикер.

Если не начать лечение оперативно, то может начаться процесс разрушения хряща, что приведет к обездвиживанию тела или к ограничению движений.

Артрозу сопутствуют и иные проблемы со здоровьем: инфекционные болезни и травматизация суставов.

— При лечении таких заболеваний специалисты используют очень широкий спектр действий: антибактериальную терапию, противовоспалительные средства, а также лечебную физкультуру, — рассказал медик.

Чтобы исключить осложнения, необходимо оперативно начинать лечение патологии и повышать свой иммунитет, заключил собеседник «ВМ».