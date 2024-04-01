Как не нажить себе геморрой: соблюдайте эти четыре правила

Колопроктолог Родимов: поход в туалет должен занимать не более 3 минут. Иначе могут возникнуть различные проблемы с кишечником. Из-за того что они очень деликатны, большинство о них молчат, откладывая визит к врачу до последнего. Между тем часто к возникновению того же геморроя приводит именно неправильный образ жизни.

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О профилактике этого заболевания рассказал врач-колопроктолог, онколог, кандидат медицинских наук Сергей Родимов.

Профилактика геморроя

Врач в беседе с РИАМО отметил, что, чтобы в жизни не было колопроктологических проблем, нужно соблюдать всего четыре правила:

не сидеть в туалете более 3 минут; не ждать позывов, сидя в туалете (туда нужно идти, когда они уже есть); опорожнение кишечника должно происходить без лишних потуг и напряжения; нужно есть достаточное количество клетчатки (15−20 г в сутки).

По словам эксперта, эти же правила помогают 70% пациентов с геморроем избавиться от неприятных симптомов. Так что улучшить своё состояние можно и без лекарств. Иногда достаточно просто поменять подход к дефекации, заключил он.

Какой спорт ведёт к геморрою

Ранее колопроктолог Алексей Винников рассказал, что во время тренировок, в ходе которых напрягаются мышцы малого таза, могут развиться кровотечение и воспаление, а ещё выпасть геморроидальные узлы. По его словам, к таким проблемам могут привести:

бодибилдинг; тяжёлая атлетика; борьба; фигурное катание; велоспорт.

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