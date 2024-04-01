Что такое «искусственный климакс»

Самым радикальным методом достижения искусственного климакса является удаление яичников, особенно в случаях рака яичников, молочных желез и матки. По словам врача-гинеколога из клиники академика Ройтберга Сабины Ханмирзоевой порталу РИАМО, искусственный климакс, вызванный прекращением выработки женских половых гормонов, иногда необходим для эффективного лечения различных заболеваний, таких как маточные кровотечения, эндометриоз и снижение риска раковых опухолей.

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Самым радикальным методом достижения искусственного климакса является удаление яичников, особенно в случаях рака яичников, молочных желез и матки. Такой процесс является необратимым. Лучевой метод также может быть использован для введения в климакс при лечении рака, хотя после завершения лечения частичное восстановление функции яичников может произойти со временем.

Медикаментозный путь также широко используется для вызова искусственного климакса при комплексном лечении бесплодия, эндометриоза и раковых опухолей. Этот метод включает в себя введение искусственных аналогов гормонов гипоталамуса, которые стимулируют, а затем подавляют деятельность яичников.

Искусственный климакс также может быть вызван при лечении аденомиоза, что является разновидностью эндометриоза. Это заболевание характеризуется ростом маточного слоя эндометрия в различные органы, включая яичники, фаллопиевы трубы и органы дыхания и пищеварения.

Важно отметить, что искусственный климакс отличается от естественного тем, что происходит резко, вызывая более выраженные симптомы, такие как потливость, головная боль, слабость и эмоциональные изменения. Эти симптомы могут потребовать поддержки окружающих и помощи специалистов, так как могут сопровождаться стрессом и депрессией.

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