Эксперты объяснили, как помочь человеку с эпилептическим припадком

Эпилепсия является одним из наиболее распространённых неврологических заболеваний. Специалисты благотворительной организации Epilepsy Action рассказали о ключевых правилах помощи людям, у которых случился с эпилептический припадок.

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Заболевание вызывает судороги. Если у человека случился приступ, то нужно положить ему под голову что-нибудь мягкое, чтобы защитить от травм.

Затем определите продолжительность припадка, посмотрите на часы, когда он начнётся. В это время попробуйте найти у человека медицинское удостоверение или браслет с дополнительной информацией о том, как ему помочь.

После того, как припадок прекратится, помогите больному принять удобное положение и успокойте его.

В скорую нужно звонить, если: