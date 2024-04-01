Эксперты объяснили, как помочь человеку с эпилептическим припадком
Эпилепсия является одним из наиболее распространённых неврологических заболеваний. Специалисты благотворительной организации Epilepsy Action рассказали о ключевых правилах помощи людям, у которых случился с эпилептический припадок.
Заболевание вызывает судороги. Если у человека случился приступ, то нужно положить ему под голову что-нибудь мягкое, чтобы защитить от травм.
Затем определите продолжительность припадка, посмотрите на часы, когда он начнётся. В это время попробуйте найти у человека медицинское удостоверение или браслет с дополнительной информацией о том, как ему помочь.
После того, как припадок прекратится, помогите больному принять удобное положение и успокойте его.
В скорую нужно звонить, если:
- приступ длится более пяти минут;
- человек не приходит в сознание;
- сразу начинается новый припадок;
- человек испытывает проблемы с дыханием после прекращения приступа;
- у него никогда раньше не было эпилептических припадков.
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