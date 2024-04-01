"112": криминальный авторитет Шакро Молодой вышел на свободу из-за глаукомы

"Вор в законе" Шакро Молодой (настоящее имя – Захарий Калашов) рассказал, по какой причине он вышел на свободу раньше срока. Об этом сообщает Telegram-канал "112". По словам самого мужчины, у него проблемы со зрением. Врачи диагностировали глаукому. Это заболевание характеризуется повышением внутриглазного давления из-за нарушения оттока водянистой влаги. В беседе с правоохранителями Калашов заявил, что после освобождения планирует жить в Москве. В криминальном мире на данный момент у него статуса нет. До этого Калашова освободили за три года и десять месяцев до окончания срока. "Вора в законе" арестовали в 2016 году в рамках дела о вымогательствах с применением насилия. По версии правоохранителей, Шакро Молодой в 2015 году приехал в один из ресторанов Москвы и стал вымогать у нее деньги. В результате произошла перестрелка.