Как понять, что вас укусил клещ? Список симптомов

Эти насекомые, присасываясь к человеку, впрыскивают в ранку обезболивающее. Поэтому сразу можно даже не заметить, что на вас напали. Между тем клещи — переносчики опасных заболеваний — энцефалита, боррелиоза, ку-лихорадки (коксиеллёза) и туляремии. Так что укусившего клеща лучше поймать и отнести в лабораторию на проверку.

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Как понять, что вас укусил клещ, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Симптомы укуса клеща

Место, где укусил клещ, краснеет — там появляется овальное или круглое пятно с ярко-красной каймой, которая будет проступать постепенно.

Спустя 3 часа могут появиться другие симптомы: - озноб, - сонливость, - упадок сил, - светобоязнь, - боль в суставах, - температура.

В некоторых случаях после укуса клеща увеличиваются лимфоузлы, давление падает, сердце начинает биться чаще, появляется зуд.

Как снять присосавшегося клеща

Самцы клещей, насытившись, быстро отваливаются. А вот самки могут оставаться на теле до нескольких суток. При этом они увеличиваются в размерах.

Если вы заметили на себе клеща, не вытаскивайте его голыми руками и тем более не выдавливайте. Алгоритм действий такой: 1. Пинцетом или пальцами, обёрнутыми чистой марлей, ухватите клеща как можно ближе к голове. 2. Приподнимите клеща и прокрутите его в одну сторону несколько раз. После пары оборотов потяните вверх. 3. Если внутри остался хоботок (это выглядит как чёрная точка в месте, где был клещ), удалите его продезинфицированной иголкой.

Как защититься от клещевого энцефалита

Лучшее лечение — это профилактика. Стоит максимально избегать мест обитания клещей, использовать репелленты и осматривать тело после прогулок в парках и лесах.

Самый эффективный способ для профилактики клещевого энцефалита — вакцинация, рассказывала «Секрету» аллерголог-иммунолог Дарья Егоршина.

Чем можно прививаться: - вакцина «Клещ-Э-Вак» разрешена с одного года; - вакцины «Энцевир» и «Вакцина от клещевого энцефалита» — с трёх лет.

Схема вакцинации одна: две дозы с интервалом не менее одного месяца (оптимально 2–7 месяцев). После этого ревакцинация через год и далее каждые три года.

Специфической профилактики клещевого боррелиоза нет. Есть только постконтактная экстренная профилактика после укуса — препарат доксициклин в дозировке с учётом возраста и веса.

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