Врач посоветовал лечить мозоли с помощью пленок для заживления татуировок
Они продаются в аптеках. Коже для восстановления после повреждения необходима влажная среда.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил Павел Хорошев.
«В России не умеют лечить раны. Важно, чтобы корка была ликвидирована особым образом, далее забота о том, чтобы инфекция не проникла в рану, рана должна излечиваться влажным образом. Организм сам смочит мозоли, главное — закрыть их мембраной, которая изолирует рану от наружной среды. В аптеках есть повязки, которые выглядят как тонкие плёночки, их используют для татуировок. Такие плёнки здорово защищают рану от инфекции. Трещины на пятках, мозоли нужно лечить такими плёнками. Рану обрабатывают антисептиком, потом даём высохнуть и сверху наклеиваем такую плёнку. Три дня она на ране может держаться. Эта мембрана выступает как стягивающий сегмент для краёв раны, во-вторых, рана увлажняется и начинает заживляться».
Хорошев подчеркнул, что избежать появления мозолей поможет свободная обувь.
«Обувь должна быть свободна и не должна жать. Если есть какие-то элементы обуви, которые трут, то можно использовать специальные аксессуары, элементы, которые наклеиваются на задник и смягчают трение. Тщательный выбор обуви, чтобы она не давила — самое главное. Потому что ухудшается кровоток, лимфоток, а это может привести к серьёзным проблемам. Особенно у людей с сахарным диабетом или метаболическим синдромом, то есть преддиабетом. Таких людей много, и они не знают, что у них высокие риски и нарушено кровоснабжение. Любая поверхность у людей с диабетом может заживать очень долго. В группе риска также люди старшего возраста, у них тоже замедленная реабилитация потёртостей. Третья группа — это люди с ВИЧ».