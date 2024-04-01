Врач посоветовал лечить мозоли с помощью пленок для заживления татуировок

Они продаются в аптеках. Коже для восстановления после повреждения необходима влажная среда.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил Павел Хорошев.

«В России не умеют лечить раны. Важно, чтобы корка была ликвидирована особым образом, далее забота о том, чтобы инфекция не проникла в рану, рана должна излечиваться влажным образом. Организм сам смочит мозоли, главное — закрыть их мембраной, которая изолирует рану от наружной среды. В аптеках есть повязки, которые выглядят как тонкие плёночки, их используют для татуировок. Такие плёнки здорово защищают рану от инфекции. Трещины на пятках, мозоли нужно лечить такими плёнками. Рану обрабатывают антисептиком, потом даём высохнуть и сверху наклеиваем такую плёнку. Три дня она на ране может держаться. Эта мембрана выступает как стягивающий сегмент для краёв раны, во-вторых, рана увлажняется и начинает заживляться».

Хорошев подчеркнул, что избежать появления мозолей поможет свободная обувь.