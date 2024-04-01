При каких заболеваниях возникает ощущение мурашек

Ощущение мурашек по коже не всегда связано с холодом.

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«Чувство ползания мурашек по коже является одним из видов парестезии — расстройства чувствительности тканей. В этом случае они возникают без воздействия реального раздражителя. К парестезиям также можно отнести необъяснимое чувство жжения, покалывания, онемения и пр. Чаще это ощущение возникает в конечностях. Парестезии могут быть симптомом разных болезней, при которых поражаются периферические нервы — так называемые полинейропатии разного происхождения: диабетическая, алкогольная, аутоиммунная, инфекционная и другие. Также полинейропатия может быть признаком дефицита витаминов группы В», — рассказала врач-терапевт, врач-эндокринолог Елена Киселёва.

Проявляться симптом может и при сдавливании нервных корешков вследствие грыжи межпозвоночных дисков, опухолей, при гипертоническом кризе (состоянии, при котором происходит внезапное критическое повышение артериального давления), пишут "Известия".

По словам специалиста, ощущением мурашек могут сопровождаться и некоторые психические заболевания, также оно может возникать при приеме некоторых лекарственных препаратов. У больных эпилепсией парестезии могут быть компонентом ауры — ощущения, которое предшествует эпилептическому приступу.

Ранее "СП" писала, что назван возраст проявления биполярного расстройства.