«Проблемное место». Как офисное кресло приводит к отказу рук и ног

Врач-остеопат, руководитель клиники остеопатии Дмитрий Симкин в беседе с изданием «Аргументы и факты» рассказал о проблемах, которые могут испытывать офисные сотрудники. Часто они жалуются на боль и тяжесть в спине, особенно в районе поясницы. По данным врача, последствия статичной нагрузки при сидячей работе не обязательно дают о себе знать сразу же. На протяжении долгого времени человек может не замечать дискомфорта в спине и считать, что все делает правильно – сидит ровно, за удобным столом и за правильным офисным креслом.

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«Патологические процессы в позвоночнике при этом могут протекать незаметно. Пока однажды не дадут о себе знать резкой болью или онемением в конечностях. Такое происходит, когда межпозвоночные диски при грыже окончательно выдавливаются назад и начинают пережимать нервные волокна в межпозвонковом отверстии. Грыжа может также пережимать сам спинной мозг, что вызывает нарушение подвижности рук и ног. Иными словами — постепенно конечности буквально начинают «отказывать»», - отмечает Дмитрий Симкин.

В таком случае состояние может быть «мучительным», а лечение очень дорогим и долгим. Самым вредным врач называл сидение с прямой спиной без опоры на спинку стула – это положение приводит к перенапряжению мышц спины и пережиму позвоночника. Как следствие происходит нарушение кровоснабжения и начинают воспалительные процессы.

Среди привычек, от которых лучше отказаться, остеопат назвал – согнутую спину, положение с опорой на стол, подаваясь вперед к монитору, полулежачее рабочее положение. Он советует постараться не нагружать позвоночник и заботиться об эргономике рабочего места.