Какие продукты вызывают бессонницу у женщин

Исследователи из Медицинского Колумбийского Университета выяснили, что некоторые продукты могут вызвать у женщин бессонницу.

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Эксперты проверили масштабное исследование, изучив рацион 50 000 добровольцев. В результате обработки данных выяснилось, что сверхпереработанные продукты, такие как макароны, белый хлеб, белый рис, сладкие хлебцы могут вызвать нарушения сна у женщин. Такая реакция связана с рафинированным сахаром, содержащимся в этих продуктах. При злоупотреблении ими, может произойти скачок сахара в крови, который мешает нормальному засыпаю и приводит к частным пробуждениям, сокращая время ночного отдыха.

Ученые отметили, что в фруктах тоже содержится сахар, но из-за клетчатки он всасывается медленнее.

Ранее реабилитолог Сергей Агапкин заявил, что квашеная капуста является средством от бессонницы.