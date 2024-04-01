Подмосковные хирурги достали часть свиного уха из кишечника 60-летней женщины
Медики Луховицкой больницы оказали помощь 60-летней пациентке, у которой в кишечнике застряла часть свиного уха, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«В приемное отделение Луховицкой больницы поступила 60-летняя женщина с жалобами на боли в области живота. После проведенного обследования врачи выявили у нее кишечную непроходимость в области тонкого кишечника. В связи с тем, что состояние пациентки резко ухудшалось, врачи приняли решение о проведении срочного оперативного вмешательства по жизненным показаниям», – рассказали в пресс-службе.
Там пояснили, что процедура длилась примерно 2,5 часа.
«Во время операции мы обнаружили закупорку участка тонкой кишки плотным образованием. Для его устранения сделали разрез ниже воспаленных участков кишки и удалили комок пищи – фрагмент свиного уха, который женщина проглотила во время еды, не разжевывая», – пояснил врач-хирург Александр Натальский, которого цитирует пресс-служба.
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