Названа неочевидная причина потери голоса

Самая серьезная причина потери голоса не имеет отношения к нагрузкам на голосовые связки, заявил в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-кардиолог Герман Гандельман. По его словам, причиной этого может быть воспалительный процесс, вызванный химическим ожогом.

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Это воспалительный процесс в голосовых связках. Он может быть химическим, когда содержимое желудка забрасывается в пищевод, достигает голосовых связок и обжигает. Это самая частая скрытая причина потери голоса, — объяснил Гандельман.

Врач Елена Малышева добавила, что в таком случае голос у человека будет отсутствовать 10 дней и его в это время ничем нельзя будет восстановить. Врачи рекомендуют пройти обследование и принимать лекарства для снижения уровня кислотности в желудке.