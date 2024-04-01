Психотерапевт рассказал, как возникает алкогольная зависимость

Врач-психотерапевт Городской наркологической больницы Сергей Белогуров рассказал, как формируется зависимость и кто находится в группе риска.

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По словам эксперта, зависимость не передается на генетическом уровне, но передается предрасположенность, которая может реализоваться или не реализоваться. Люди самостоятельно осуществляют свой выбор, не до конца осознавая риски, например, в случае с употреблением алкоголя.

Врач отметил, что если человек все чаще прибегает к алкоголю, чтобы снять стресс, расслабиться, то это первый шаг к формированию зависимости.

— Чем чаще человек прибегает к такому средству, тем вероятность выше. Невозможно предугадать, когда человек перейдет грань, разделяющую зависимость и свободную жизнь, — уточнил эксперт в комментарии газете «Петербургский дневник».

Врач добавил, что избавление от зависимости возможно, но это субъективный процесс, который предполагает трудную и долгую работу над собой. Если человека к врачу привел родственник против его воли, то лечение будет неэффективным.

Американские ученые-врачи из Питтсбургского университета выяснили, что назначения лекарственных препаратов для борьбы с алкогольными расстройствами помогают людям с зависимостью от крепких напитков реже попадать в больницы по причинам, связанным с их диагнозом.