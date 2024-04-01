Психотерапевт рассказал, как возникает алкогольная зависимость

Психотерапевт Белогуров рассказал, как возникает алкогольная зависимость
Врач-психотерапевт Городской наркологической больницы Сергей Белогуров рассказал, как формируется зависимость и кто находится в группе риска.
По словам эксперта, зависимость не передается на генетическом уровне, но передается предрасположенность, которая может реализоваться или не реализоваться. Люди самостоятельно осуществляют свой выбор, не до конца осознавая риски, например, в случае с употреблением алкоголя.
Врач отметил, что если человек все чаще прибегает к алкоголю, чтобы снять стресс, расслабиться, то это первый шаг к формированию зависимости.
— Чем чаще человек прибегает к такому средству, тем вероятность выше. Невозможно предугадать, когда человек перейдет грань, разделяющую зависимость и свободную жизнь, — уточнил эксперт в комментарии газете «Петербургский дневник».
Врач добавил, что избавление от зависимости возможно, но это субъективный процесс, который предполагает трудную и долгую работу над собой. Если человека к врачу привел родственник против его воли, то лечение будет неэффективным.
Американские ученые-врачи из Питтсбургского университета выяснили, что назначения лекарственных препаратов для борьбы с алкогольными расстройствами помогают людям с зависимостью от крепких напитков реже попадать в больницы по причинам, связанным с их диагнозом.