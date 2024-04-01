Доктор Мясников заявил, что невылеченные ангины вызывают порок сердца

Врач-терапевт Александр Мясников сообщил, что частые боли в горле могут провоцировать развитие болезней сердца.

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— Порок сердца бывает врожденный и ревматический. Все пороки сердца тяжелые — это следствия невылеченных ангин, — завил он в эфире передачи «О самом главном» на канале «Россия 1».

Оториноларинголог Андрей Овчинников в эфире программы также предостерег людей от удаления миндалин без веских показаний к операции.

— Если мы удаляем эти небные миндалины, мы тем самым убираем тот самый фильтр, который защищает наш организм, и вся инфекция начинает устремляться по органам-мишеням нашего организма — это суставы, это почки, это сердце, — объяснил он.

Врач-терапевт из клиники академика Ройтберга Оксана Серебрякова сообщила, что мокрые ноги могут привести к возникновению различных неприятных заболеваний, таких как простуда, ангина, бронхит и пневмония. Чтобы избежать этих проблем, важно сохранять ноги сухими и теплыми, носить сухую и комфортную обувь, а также менять носки при первых признаках влажности.