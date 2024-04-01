Зачем делать колоноскопию молодым? Врачи назвали пять причин

Врачи настоятельно рекомендуют людям старше 45 лет регулярно проверять кишечник, чтобы вовремя обнаружить опасные заболевания, в том числе рак. Но бывают ситуации, когда лучше не тянуть время и записаться на эту процедуру побыстрее. Рассказываем о показаниях к колоноскопии для людей в более молодом возрасте.

© Секрет Фирмы

Кому нужна колоноскопия

Вот пять состояний, при которых лучше перестраховаться и записаться на процедуру:

Кровь в стуле. Неважно, свежая она или успела свернуться. Это далеко не всегда симптом рака, но это явно не тот случай, когда подойдёт самодиагностика.

Тревожные сигналы от кишечника. Если ваш кишечник начал вести себя странно и это продолжается долгое время, стоит предупредить об этом врача и при необходимости сделать колоноскопию, сказал гастроэнтеролог Джеффери Дукер. Один примеров — продолжительные запоры.

Боли в животе разной степени интенсивности, причину которых вы не можете понять.

Железодефицитная анемия. Это состояние часто встречается среди молодых женщин. Но это не значит, что надо воспринимать его как должное. Анемия может быть признаком развития рака толстой кишки.

Близкие родственники с колоректальным раком. Если среди ваших близких — родителей, братьев и сестёр, детей — есть те, кто заболел раком кишечника, вам тоже нужно провериться, не дожидаясь подходящего возраста.

К какому врачу идти, если заметили кровь в кале

Исследования показывают, что распространённость крови после туалета составляет от 13 до 34%. Однако, по статистике, только 40% людей, обнаруживших кровь в кале, идут с этой проблемой к врачу. И очень зря.

Кровь в кале у женщин и мужчин может быть симптомом разных патологий, лечением которых занимаются специалисты разного профиля — проктолог, гастроэнтеролог или инфекционист, рассказывал «Секрету» проктолог, хирург, онколог Ярослав Колосовский.

К кому же идти в первую очередь? Для начала стоит проконсультироваться с терапевтом или проктологом.

Диагностику обычно начинают с исследования кала и анализов крови. Потом могут назначить УЗИ, рентгенографию, эндоскопические исследования — колоноскопию и ректороманоскопию.