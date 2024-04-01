Зачем делать колоноскопию молодым? Врачи назвали пять причин
Врачи настоятельно рекомендуют людям старше 45 лет регулярно проверять кишечник, чтобы вовремя обнаружить опасные заболевания, в том числе рак. Но бывают ситуации, когда лучше не тянуть время и записаться на эту процедуру побыстрее. Рассказываем о показаниях к колоноскопии для людей в более молодом возрасте.
Кому нужна колоноскопия
Вот пять состояний, при которых лучше перестраховаться и записаться на процедуру:
- Кровь в стуле. Неважно, свежая она или успела свернуться. Это далеко не всегда симптом рака, но это явно не тот случай, когда подойдёт самодиагностика.
- Тревожные сигналы от кишечника. Если ваш кишечник начал вести себя странно и это продолжается долгое время, стоит предупредить об этом врача и при необходимости сделать колоноскопию, сказал гастроэнтеролог Джеффери Дукер. Один примеров — продолжительные запоры.
- Боли в животе разной степени интенсивности, причину которых вы не можете понять.
- Железодефицитная анемия. Это состояние часто встречается среди молодых женщин. Но это не значит, что надо воспринимать его как должное. Анемия может быть признаком развития рака толстой кишки.
- Близкие родственники с колоректальным раком. Если среди ваших близких — родителей, братьев и сестёр, детей — есть те, кто заболел раком кишечника, вам тоже нужно провериться, не дожидаясь подходящего возраста.
К какому врачу идти, если заметили кровь в кале
Исследования показывают, что распространённость крови после туалета составляет от 13 до 34%. Однако, по статистике, только 40% людей, обнаруживших кровь в кале, идут с этой проблемой к врачу. И очень зря.
Кровь в кале у женщин и мужчин может быть симптомом разных патологий, лечением которых занимаются специалисты разного профиля — проктолог, гастроэнтеролог или инфекционист, рассказывал «Секрету» проктолог, хирург, онколог Ярослав Колосовский.
К кому же идти в первую очередь? Для начала стоит проконсультироваться с терапевтом или проктологом.
Диагностику обычно начинают с исследования кала и анализов крови. Потом могут назначить УЗИ, рентгенографию, эндоскопические исследования — колоноскопию и ректороманоскопию.