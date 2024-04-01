Может ли быть аллергия на кофе? Да, но есть и хорошая новость

Есть две новости для любителей начать утро с чашечки бодрящего напитка. Плохая — в том, что кофе действительно может вызывать аллергическую реакцию. Хорошая — это бывает крайне редко. Как проявляется аллергия на кофе и чем она отличается от обычной пищевой аллергии, рассказала врач — аллерголог-иммунолог, терапевт Евгения Паршина.

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Бывает ли аллергия на кофе

Увы, аллергическая реакция на кофе действительно может быть. Её вызывают вещества, которые содержатся в кофе:

хлорогеновая кислота,

кофеин,

танины.

При обжарке зёрен уровень некоторых аллергенов падает. Однако полностью термическая обработка от них не избавит, отметила аллерголог.

Как проявляется аллергия на кофе

Аллергия на кофе — это не «классическая» пищевая аллергия, которая обычно проявляется зудом, отёками и покраснением. В случае с кофе речь идёт про аэроаллергены — они попадают в организм с током воздуха.

Отличие аллергии на кофе в том, что она не вызывает проблем с системой пищеварения. Самые распространённые симптомы:

заложенность носа или насморк с прозрачными жидкими выделениями;

хриплость голоса;

дыхание со свистом.

При этом аллергия на кофе встречается так редко, что даже не попадает в статистику, рассказала «Аргументам и фактам» завотделением аллергологии и иммунологии при Российском научном центре хирургии имени Петровского Евгения Паршина.

Определить, действительно ли у вас аллергия на кофе или это пищевая непереносимость, сможет только врач.

Можно ли кофе детям

Бодрящий эффект кофе возникает за счёт того, что входящие в его состав органические соединения повышают активность в коре головного мозга.

Кора головного мозга у детей «незрелая». Малая доза кофеина у ребёнка может вызвать такие же эффекты, как у взрослого, но с токсическими последствиями, рассказывал «Секрету» врач-терапевт медицинского центра «Неболит» Артемий Липилин.

Вместо прилива бодрости и повышения умственной активности ребёнок получит нарушение сна и эмоциональную нестабильность. А если ребёнок совсем маленький, от кофе у него могут и вовсе начаться судороги.

Так что вводить в рацион ребёнка кофе имеет смысл не раньше 12 лет, посоветовал специалист. В более раннем возрасте рисков от употребления напитка явно больше, чем пользы.