Ученые предупреждают: следующей эпидемией может стать супергонорея

В Китае все чаще фиксируют случаи супергонореи (названной так по аналогии с "супербактерией" - инфекцией, от которой нет лекарства). Кроме того, болезнь устойчива к антибиотикам.

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Согласно новому отчету Центра контроля заболеваний, до 98 процентов образцов бактерий, взятых у пациентов с гонореей в 13 провинциях Китая, обладали способностью обходить все распространенные антибиотики, сообщила Daily Mail.

Сегодня основным рекомендуемым средством лечения гонореи является антибиотик цефтриаксон, но также иногда используют некоторые другие антибактериальные препараты.

Исследования, проведенные в 2022 году в Китае, показали, что более 97 процентов образцов возбудителей гонореи, выделенных у больных, были устойчивы к ципрофлоксацину, 78 процентов не поддавались лечению пенициллином, примерно 17 процентов образцов были устойчивы к азитромицину и цефиксиму и восемь процентов были невосприимчивы к действующему стандарту лечения - цефтриаксону.

Процент штаммов бактерий гонореи, устойчивых к цефтриаксону, за последние годы вырос в Китае с 2,9% до 8,1%.

Например, в Великобритании в 2022 году только у 0,21 процента штаммов была выявлена пониженная чувствительность к цефтриаксону. Примерно такая же картина и в США. При этом исследователи опасаются распространения резистентных (устойчивых) штаммов гонореи за пределы Китая. Между тем первые случаи заболевания не поддающимися лечению штаммами сейчас расследуются в США.

"Результаты исследования подчеркивают настоятельную необходимость комплексного подхода к борьбе с устойчивой к антибиотикам N. gonorrhoeae в Китае, включая выявление факторов, способствующих такому высокому уровню резистентности", - говорят авторы мониторинга.

Кроме того, из-за роста устойчивости к антибиотикам необходима постоянная работа над новыми лекарствами для борьбы с инфекциями.

Во всем мире от всех видов инфекций, устойчивых к антибиотикам, ежегодно умирает около 700 000 человек. По прогнозам, к 2050 году эта цифра может вырасти до 10 миллионов случаев смерти в год, если не будут приняты срочные меры по борьбе с распространением этих патогенов.