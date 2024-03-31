Опасные средства для обезболивания

Обезболивающие средства для кожи с лидокаином могут вызвать судороги и проблемы с сердцем. Об этом сообщает Healthday, ссылаясь на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

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Кремы, гели, спреи и мыло с лидокаином продаются для местного обезболивания, например, во время косметологических процедур: микродермабразии, лазерной эпиляции, татуировок и пирсинга. FDA опубликовано предупреждения для шести компаний, которые продают продукты, содержащие высокие концентрации лидокаина.

Продукты, содержащие более 4% лидокаина, могут способствовать возникновению нерегулярного сердцебиения, судорог и затрудненного дыхания. Они также могут взаимодействовать с другими лекарствами или добавками, которые принимает человек. Особенно опасно наносить эти средства на большие или раздраженные участки кожи, оставлять анестетики под пленкой или на долгое время.

«Эти продукты представляют неприемлемый риск для потребителей и не должны появляться на рынке», — заявили в FDA.

Продукты, на которые распространяются предупреждающие письма, включают: средство TKTX Deep Numbs 40%, крем SeeNext Venture NumbSkin 5%, крем и спрей от компании Tattoo Numbing Cream, крем от Painless Tattoo Co. гель от Dermal Source, Inc и другие.