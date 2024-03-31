Как распознать корь: характерные симптомы

Во многих странах мира фиксируются вспышки заболеваемостью корью. Профессор иммунологии в Западном университете Мансур Хаэрифар рассказал о симптомах болезни и к каким осложнениям она может привести.

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Корь представляет собой серьёзное и очень заразное заболевание. Обычна она обычно начинается с лихорадки, насморка, конъюнктивита (красных слезящихся глаз), боли в горле и кашля. Сначала эти симптомы можно принять за простуду или грипп.

Однако за этими признаками, как правило, следуют клинические проявления, характерные для кори. К ним относятся пятна Коплика (крошечные белые точки с голубовато-белыми центрами на внутренней оболочке щёк), а затем коревая сыпь, появляющаяся на лице и распространяющаяся вниз на другие участки тела.

В большинстве случаев корь проходит сама по себе. Однако могут возникнуть серьёзные осложнения, особенно у лиц с ослабленным иммунитетом.