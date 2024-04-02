Врач-офтальмолог рассказала, какие симптомы не стоит игнорировать

Внезапная частичная или полная потеря зрения, «шторки», а также плавающие кляксы – все эти симптомы, как правило, указывают на развитие серьезных заболеваний, которые нельзя игнорировать. Об этом рассказала врач-офтальмолог, микрохирург, лазерный хирург «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Светлана Миргородская.

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«Снижение остроты зрения, а также случаи, когда свои очки перестали подходить, могут указывать на такое опасное заболевание, как катаракта. Боль в глазах, висках или надбровной дуге является признаком глаукомы. Усталость глаз может указывать на глаукому или катаракту, а также на спазм аккомодации и синдром сухого глаза», – передает слова Миргородской издание «Газета.ру».

Внезапная частичная или полная потеря зрения может говорить о нарушениях зрительного нерва, отслойке сетчатки или тромбозе сосудов. «Шторки» в поле зрения, а также плавающие «мушки» зачастую являются симптомами кровоизлияния в стекловидное тело или повреждения сетчатки глаза, сообщила специалист.

«Вспышки, «молнии» могут быть предвестниками разрывов, отслойки сетчатки или проявлениями ангиоспазмов. Искривление прямых линий и углов говорит о макулярной дегенерации глаза. Также не стоит игнорировать появление новообразований на веках. Предупредить заболевание проще, чем его вылечить», – пояснила эксперт.

По словам врача-офтальмолога, такие симптомы, как слипание век, покраснение, зуд, отечность, светобоязнь и слезоточивость, также являются поводом для обращения к специалисту.