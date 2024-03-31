Новые подходы в лечении стенокардии

Пациентов, страдающих стенокардией, можно лечить лекарствами от подагры и различными ингибиторами, поскольку далеко не каждому из них подойдет операция по установке специальных стентов в коронарные артерии, заявил телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале. Вместо этого они могут воспользоваться целым спектром препаратов, способных нормализовать энергетический метаболизм или уменьшить напряжение миокарда.

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По словам эксперта, например, можно использовать ингибиторы позднего тока ионов натрия, что позволит снизить потребление кислорода при напряжении миокарда. Это позволит снизить количество приступов и уменьшить риски инфаркта, а также попутно выровнять уровень сахара в крови. Ингибиторы позднего тока ионов натрия также могут служить заменой для бета-блокаторов при их противопоказании. Но есть и обратный эффект — препараты с таким эффектом могут и сами провоцировать аритмию.

Также можно использовать препараты для нормализации энергетического метаболизма клеток при их гипоксии. Мясников отметил, что споры касательно таких средств все еще есть — их применяют в странах Европы, но не в США. Кроме того, некоторые специалисты предпочитают применять средства от подагры.

Да-да, лекарство для лечения подагры! Улучшает защитную функцию сосудистой стенки, уменьшает оксидативный стресс. Может применяться как дополнение к стандартной терапии, — пояснил он.

Ранее стало известно, что овсяная или рисовая каша на завтрак поможет защитить слизистую желудка и активировать внутреннюю детокс-систему. Рацион питания рекомендуется менять, если появляются высыпания или чувствуется дискомфорт в работе органов ЖКТ.