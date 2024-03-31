Как выглядят мужчины с низким уровнем тестостерона

Волосы, мышцы и молочные железы мужчины могут пострадать от дефицита тестостерона. Об этом на сайте клиники Инвитро рассказала эндокринолог Юлия Сидоркина.

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На внешность мужчины влияет гормон пролактин, избыток которого приводит к дефициту тестостерона. При нарушении работы щитовидной железы (изменении уровней тироксина, трийодтиронина) может появиться отечность лица, сухость кожи, возможны похудение или набор веса.

«Снижение выработки тестостерона, как правило, приводит к изменениям внешнего вида мужчины: снижается интенсивность формирования мышечной массы, в области ягодиц, бедер и на животе отмечается избыточное накопление жировой ткани, оволосение тела становится слабовыраженным, увеличиваются грудные железы (гинекомастия)», — рассказала врач.

До этого врач рассказал, что БАД для «мужской силы» работают лишь за счет самовнушения. Если они помогают, — это признак проблем с психикой и повод обратиться к психотерапевту.