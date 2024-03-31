Врач назвала причины весенней простуды

В период межсезонья, когда на улице только начинается потепление, воздух еще недостаточно прогрет. Если недооценить погоду за окном и одеться слишком легко, можно заработать простуду. Важно следить за столбиком термометра и надевать вещи по погоде, не отказываться раньше времени от шапки и шарфа. Об этом напомнила эксперт центра компетенций НТИ “Бионическая инженерия в медицине” на базе СамГМУ, врач-кардиолог Мария Щелочкова в беседе с RT.

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После переохлаждения иммунной системе становится сложнее противостоять потоку вирусов. Если она и так ослаблена после зимы, то даже малейшее переохлаждение весной может повлечь за собой вирусные заболевания. Организм после перенесенных вирусов в дальнейшем оказывается уязвимее перед патологическими бактериями.

Также весной нужно разнообразно питаться, включать в рацион достаточно белка, витаминов и микроэлементов, приобретать сезонные продукты, свежие овощи, ягоды, фрукты и зелень. “Стоит заниматься спортом и гулять на свежем воздухе. Если ощущается низкая работоспособность и повышенная утомляемость, можно сдать анализы на наличие дефицитов. Необходимо отслеживать уровень фолиевой кислоты, витаминов В12 и В6”, - сообщила доктор Щелочкова.